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17:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Савин заявил, что «Красава» продолжит участие в ФНЛ-2. Решается вопрос с домашними играми

Евгений Савин, видеоблогер и владелец команды «Красава», выступающей в первенстве ФНЛ-2, рассказал о сложившейся ситуации.

Красава
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Источник: РИА "Новости"

«Мы доигрываем сезон, тренируемся. “Красава” не собирается сворачиваться и закрываться, до лета играем в России. Где мы будем доигрывать чемпионат, мы сейчас решаем, разберёмся. Мы найдём, где мы будем играть домашние матчи. По тренировкам вопрос решили, проводим их на частных полях», — сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее стало известно, что «Красава», выступающий в Футбольной национальной лиге — 2, остался без домашнего стадиона. Команда выступала на арене «Зоркий» в Красногорске. В нынешнем розыгрыше ФНЛ-2 Группы-2 «Красава» занимает третье место в турнирной таблице первой подгруппы. Команда Савина набрала 31 очко после 18 сыгранных туров. Лидирует в соревнованиях «Тверь» (41).

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