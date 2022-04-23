Савин заявил, что «Красава» продолжит участие в ФНЛ-2. Решается вопрос с домашними играми

«Мы доигрываем сезон, тренируемся. “Красава” не собирается сворачиваться и закрываться, до лета играем в России. Где мы будем доигрывать чемпионат, мы сейчас решаем, разберёмся. Мы найдём, где мы будем играть домашние матчи. По тренировкам вопрос решили, проводим их на частных полях», — сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.