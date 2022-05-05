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20:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ФНЛ-2 может пополнить команда из Абхазии

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов и председатель Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорта Джемал Губаз обсудили возможность включения абхазского клуба в число участников Футбольной национальной лиги — 2, сообщает пресс-служба Минспорта России.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в четверг в Сочи. В ней также приняли участие директор департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России Максим Уразов, президент Федерации футбола Республики Абхазия Тарас Хагба, заместитель главы муниципального образования Сочи Максим Цыганеш, директор департамента физической культуры и спорта Сочи Анатолий Мирошников, вице-президент Сочинской городской федерации футбола Олег Акулов и другие.

В ходе мероприятия стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере футбола между городом Сочи и Республикой Абхазия и возможность включения со следующего сезона в число участников ФНЛ-2 (группа 1) команды от Абхазии.

Отмечается, что Минспорт России пересматривает календарь официальных спортивных мероприятий и ведет работу по изменению формата соревнований, а также включению в состав участников команд и спортсменов из дружественных государств, в том числе из Абхазии.

По итогам заседания принято решение о совместной проработке озвученных вопросов и путях их решения. Стороны договорились укреплять дальнейшее сотрудничество в сфере спорта между Россией и Абхазией.

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