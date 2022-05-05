ФНЛ-2 может пополнить команда из Абхазии

Встреча прошла в четверг в Сочи. В ней также приняли участие директор департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России Максим Уразов, президент Федерации футбола Республики Абхазия Тарас Хагба, заместитель главы муниципального образования Сочи Максим Цыганеш, директор департамента физической культуры и спорта Сочи Анатолий Мирошников, вице-президент Сочинской городской федерации футбола Олег Акулов и другие.

В ходе мероприятия стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере футбола между городом Сочи и Республикой Абхазия и возможность включения со следующего сезона в число участников ФНЛ-2 (группа 1) команды от Абхазии.

Отмечается, что Минспорт России пересматривает календарь официальных спортивных мероприятий и ведет работу по изменению формата соревнований, а также включению в состав участников команд и спортсменов из дружественных государств, в том числе из Абхазии.