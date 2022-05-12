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19:35 (мск), источник: Life.ru

Футболисты «Ессентуков» устроили потасовку с болельщиками после матча ФНЛ-2

Поводом для этого стали обидные для игроков кричалки со стороны фанатов гостевой команды.

СКА
Ессентуки
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Источник: Life.ru

Игроки футбольного клуба «Ессентуки» устроили драку с болельщиками ростовского СКА после матча ФНЛ-2.

В добавленное ко второму тайму время главный арбитр матча поставил в ворота «Ессентуков» пенальти при счёте 1:1. Это привело к массовой радости фанатов СКА, которые сопровождали выплеск эмоций обидными кричалками в адрес игроков домашней команды.

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Сразу после окончания матча один из футболистов «Ессентуков» пнул мяч в сторону поклонников СКА, а через некоторое время между игроками и фанатами завязалась потасовка. Разнять её удалось спустя пару минут. Добавим, что встреча завершилась победой команды из Ростова со счётом 2:1.

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