Футболисты «Ессентуков» устроили потасовку с болельщиками после матча ФНЛ-2

В добавленное ко второму тайму время главный арбитр матча поставил в ворота «Ессентуков» пенальти при счёте 1:1. Это привело к массовой радости фанатов СКА, которые сопровождали выплеск эмоций обидными кричалками в адрес игроков домашней команды.

Сразу после окончания матча один из футболистов «Ессентуков» пнул мяч в сторону поклонников СКА, а через некоторое время между игроками и фанатами завязалась потасовка. Разнять её удалось спустя пару минут. Добавим, что встреча завершилась победой команды из Ростова со счётом 2:1.