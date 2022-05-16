«Шинник» Вадима Евсеева вернулся в ФНЛ

15 мая «Шинник» дома сыграл вничью с петербургским «Динамо» (1:1) в матче раунда плей-офф второй группы Футбольной национальной лиги-2.

Команда Евсеева набрала 47 очков и за 4 тура до конца обеспечила себе первое место, которое дает путевку в ФНЛ.