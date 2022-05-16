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12:35 (мск), источник: Sport24

«Шинник» Вадима Евсеева вернулся в ФНЛ

«Шинник», главным тренером которого является Вадим Евсеев, вернулся в ФНЛ спустя сезон после вылета.

ШинникФНЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

15 мая «Шинник» дома сыграл вничью с петербургским «Динамо» (1:1) в матче раунда плей-офф второй группы Футбольной национальной лиги-2.

Команда Евсеева набрала 47 очков и за 4 тура до конца обеспечила себе первое место, которое дает путевку в ФНЛ.

Последний раз «Шинник» выступал в ФНЛ в сезоне-2020/21. Тогда команда набрала 25 очков в 42 матчах и заняла последнее, 22-е место в лиге.

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