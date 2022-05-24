В Петербурге появился третий профессиональный футбольный клуб. Его тренирует легенда «Зенита»

«Мы понимаем, что сколь многое ни было бы уже достигнуто на любительском уровне, всё самое сложное начинается теперь. Новый статус — новые вызовы — новая ответственность! Мы будем готовиться каждый день и с максимальной серьёзностью, как и положено ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ клубу, которым теперь не только по сути, но и юридически является ФК “Ядро”!» — заявили в пресс-службе команды.