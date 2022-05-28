Клуб Савина «Красава» не сыграет в ФНЛ-2 в следующем сезоне

«Клуб не будет играть в следующем сезоне», — заявил генеральный секретарь Олимп-ФНЛ−2 Андрей Соколов.

Вчера стало известно, что экс-футболист, блогер Евгений Савин покинул Россию после выпуска с украинскими игроками — с участием Андрея Ярмоленко, Дарио Срны, Андрея Воронина, Виталия Миколенко, Александра Алиева.

На следующий день после выхода видео клубу Савина «Красава» запретили тренироваться в Красногорске. Ситуацию обсудили в шоу «Есть тема!» с названием «Иуда из ютуба». Из-за этого выпуска депутат Госдумы Артем Туров обратился в Следственный комитет.