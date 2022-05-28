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15:10 (мск), источник: Sports.Ru

Клуб Савина «Красава» не сыграет в ФНЛ-2 в следующем сезоне

Клуб Евгения Савина не выступит в ФНЛ−2 в следующем сезоне.

Красава
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Источник: Sports.Ru

«Клуб не будет играть в следующем сезоне», — заявил генеральный секретарь Олимп-ФНЛ−2 Андрей Соколов.

Вчера стало известно, что экс-футболист, блогер Евгений Савин покинул Россию после выпуска с украинскими игроками — с участием Андрея Ярмоленко, Дарио Срны, Андрея Воронина, Виталия Миколенко, Александра Алиева.

На следующий день после выхода видео клубу Савина «Красава» запретили тренироваться в Красногорске. Ситуацию обсудили в шоу «Есть тема!» с названием «Иуда из ютуба». Из-за этого выпуска депутат Госдумы Артем Туров обратился в Следственный комитет.

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