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16:36 (мск), источник: Газета.Ру

Владелец ФК «Красава» Савин заявил, что его клуб переезжает из России на Кипр

Бывший футболист и популярный видеоблогер Евгений Савин рассказал о будущем клуба «Красава», владельцем которого он является.

Красава
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Источник: Газета.Ру

Напомним, что Савин в апреле на своем YouTube-канале опубликовал видео с украинскими футболистами. В этом выпуске Андрей Ярмоленко, Дарио Срна, Андрей Воронин, Виталий Миколенко и Александр Алиев рассказали о своем взгляде на российскую спецоперацию. Вскоре после этого клубу Савина запретили тренироваться в Красногорске.

«Для меня принципиально сохранить клуб, сохранить историю, цвета, логотип, часть нашего состава, который сегодня здесь есть. Но я прекрасно понимаю, что в России я даже стадион не могу найти, чтобы закончить чемпионат в стране. Нас после выпуска про Украину выгнали из Красногорска. Нам негласно запретили играть во всей Московской области.

Ситуация такая: мы не можем найти себе стадион для домашних матчей, нас никто не пускает, просто потому, что учредитель клуба высказал свою гражданскую позицию. Но причем здесь другие люди? Стопроцентно мы уезжаем из России. Но мы уезжаем с высоко поднятой головой. Мы доиграем чемпионат, мы уедем, скорее всего, на Кипр», — приводит слова Савина издание «Новая газета. Европа».

ФК «Красава» представляет подмосковный город Одинцово. Клуб выступает в Футбольной национальной лиге-2 (ФНЛ−2) и за два тура до конца занимает пятое место в таблице своей подгруппы.

Ранее сообщалось, что «Красава» может заявиться во вторую лигу Латвии.

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