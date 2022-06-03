Владелец ФК «Красава» Савин заявил, что его клуб переезжает из России на Кипр

«Для меня принципиально сохранить клуб, сохранить историю, цвета, логотип, часть нашего состава, который сегодня здесь есть. Но я прекрасно понимаю, что в России я даже стадион не могу найти, чтобы закончить чемпионат в стране. Нас после выпуска про Украину выгнали из Красногорска. Нам негласно запретили играть во всей Московской области.



Ситуация такая: мы не можем найти себе стадион для домашних матчей, нас никто не пускает, просто потому, что учредитель клуба высказал свою гражданскую позицию. Но причем здесь другие люди? Стопроцентно мы уезжаем из России. Но мы уезжаем с высоко поднятой головой. Мы доиграем чемпионат, мы уедем, скорее всего, на Кипр», — приводит слова Савина издание «Новая газета. Европа».