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20:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: «Анжи» потеряет профессиональный статус и прекратит существование

Футбольный клуб «Анжи», вероятнее всего, прекратит свое существование.

Анжи
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Источник: РИА "Новости"

«В пресс-службе махачкалинской команды нам подтвердили, что лицензии на следующий сезон нет и после окончания первенства ФНЛ клуб прекратит свое существование», — сообщает Телеграм-канал Mash.

В минувшем сезоне «Анжи» выступал во втором дивизионе ФНЛ.

Ранее махачкалинский футбольный клуб не получил лицензию Российского футбольного союза (РФС) для участия в следующем сезоне ФНЛ-2.

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