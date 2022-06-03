Источник: «Анжи» потеряет профессиональный статус и прекратит существование
Футбольный клуб «Анжи», вероятнее всего, прекратит свое существование.
Анжи
Футбольный клуб «Анжи», вероятнее всего, прекратит свое существование.
«В пресс-службе махачкалинской команды нам подтвердили, что лицензии на следующий сезон нет и после окончания первенства ФНЛ клуб прекратит свое существование», — сообщает Телеграм-канал Mash.
В минувшем сезоне «Анжи» выступал во втором дивизионе ФНЛ.
Ранее махачкалинский футбольный клуб не получил лицензию Российского футбольного союза (РФС) для участия в следующем сезоне ФНЛ-2.