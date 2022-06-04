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22:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Евгений Савин рассказал подробности переезда «Красавы» на Кипр

Бывший футболист, а ныне известный блогер и президент клуба «Красава» Евгений Савин рассказал подробности переезда клуба на Кипр.

Красава
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Источник: РИА "Новости"

«Мы в понедельник-вторник определимся с клубом на Кипре — после этого будет конкретика. Вся команда перевезена не будет — лишь несколько игроков. Остальным поможем устроиться в РФ», — сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

После видео с украинскими футболистами Савин уехал из России, а позже заявил, что его клуб «Красава» также переедет из страны. Напомним, около месяца назад на канале Евгения Савина вышел выпуск, главными героями которого стали украинские футболисты, экс-футболисты, а также представители клубов УПЛ. Они рассказывали о ситуации в стране.

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