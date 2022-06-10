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20:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат-Москва» провел последний матч в чемпионате России

«Кайрат-Москва» провел последний матч своего первого сезона в чемпионате России ФНЛ-2, сообщают Vesti.kz.

Кайрат М
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Во второй группе команда на выезде играла с дублем московского «Динамо». Встреча завершилась ничьей 1:1. В составе «Кайрат-Москва» отметился Сергей Кирьяков, отыгравшийся на 70-й минуте.

По итогам сезона команда заняла в своей подгруппе пятое место из 12. В 22-х матчах «Кайрат-Москва» набрал 30 очков.

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