«Кайрат-Москва» провел последний матч в чемпионате России
«Кайрат-Москва» провел последний матч своего первого сезона в чемпионате России ФНЛ-2, сообщают Vesti.kz.
Кайрат М
«Кайрат-Москва» провел последний матч своего первого сезона в чемпионате России ФНЛ-2, сообщают Vesti.kz.
Во второй группе команда на выезде играла с дублем московского «Динамо». Встреча завершилась ничьей 1:1. В составе «Кайрат-Москва» отметился Сергей Кирьяков, отыгравшийся на 70-й минуте.
По итогам сезона команда заняла в своей подгруппе пятое место из 12. В 22-х матчах «Кайрат-Москва» набрал 30 очков.