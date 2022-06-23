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14:26 (мск), источник: Sport24

Президент «Анжи» допустил отъезд клуба из России

Президент махачкалинского «Анжи» Осман Кадиев рассказал о планах клуба на ближайшее будущее.

Анжи
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В начале июня «Анжи» потерял профессиональный статус, не пройдя лицензирование для участия в ФНЛ−2.

— В Махачкале болельщики говорят: есть шанс, что «Анжи» поиграет год в КФК, а в это время Осман Гаирбекович найдет деньги, погасит долги и возродит профессиональный клуб. Но ведь в регламенте написано, что придется ждать четыре года, чтобы восстановить статус…

— По регламенту — два года. Они могут прописать хоть 57 лет, это их проблемы. Если нам не дадут, то будем играть в каком-то другом регионе. Или даже не в России, раз на то пошло. Сейчас происходит коммерциализация футбола, и я не знаю, как ее переломить. Требовать от футбола, чтобы он приносил доход, особенно в ФНЛ−2 или ФНЛ, это требовать невозможное.

— Если вы планируете восстановить «Анжи», зачем продавать игроков?

— Так они год где-то должны играть. Мы стараемся не продавать, а отдавать в аренду. Футболисты же не должны быть ущемлены: они должны развиваться, должны играть, — заявил Кадиев в интервью «Матч ТВ».

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