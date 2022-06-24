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13:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В «Динамо» объяснили, зачем демонтируют желто-синие кресла на стадионе

ВЛАДИВОСТОК, 24 июн — РИА Новости. Рабочие снимают и вывозят со стадиона «Динамо» во Владивостоке желтые и синие кресла в рамках планового ремонта трибуны, а также в связи со сменой цветов футбольного клуба, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ФК «Динамо» Олег Котов.

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Источник: ДЕЙТА

На трибунах стадиона «Динамо» — желтые и синие кресла. Эти цвета были официальными цветами бывшего владивостокского футбольного клуба «Луч». В 2020 году власти Приморья решили приостановить заключение контрактов с игроками в профессиональных спортклубах края, в том числе в «Луче», в сезоне-2020/21. В 2021 году арбитраж признал клуб банкротом. Сейчас во Владивостоке играет ФК «Динамо». В пятницу в соцсетях опубликовали фото грузовика, вывозящего синие и желтые кресла, указано, что они — со стадиона «Динамо».

«Кресла вывозят, собираются менять. Идет плановый ремонт северной трибуны, и будет замена кресел. Это не политическая акция. У владивостокского “Луча” официальные цвета были желто-синие, а сейчас у нас команда в городе — “Динамо-Владивосток”, у них цвета бело-синие, и цвета (кресел) поменяются на бело-синие», — сказал Котов.

Он отметил, что пока идет ремонт северной трибуны, потом, скорее всего, кресла поменяют и на южной.

В апреле жёлто-голубые трибуны демонтировали на стадионе «Туймаада» в Якутске. Тогда его начальник Анатолий Тартаков заявил РИА Новости, что никакой политики в этом нет, объект ремонтируют к международным играм «Дети Азии».

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