«Томь» не сыграет в новом сезоне на профессиональном уровне. Клуб не получил лицензию

Согласно сведениям источника, Российский футбольный союз (РФС) направил в «Томь» соответствующее письмо, в котором сказано, что клуб не лицензирован. Причина отказа в лицензировании заключается в том, что учредители «Томи» и не завизировали гарантийного письма, подтверждающего бюджет клуба. В «Томи» сами отправили в РФС договоры займов и копии спонсорских контрактов на сумму около 80 млн рублей, но это не удовлетворило футбольные власти.