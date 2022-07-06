В России умер еще один профессиональный футбольный клуб

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6 июля, источник: Спорт РИА Новости

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Руководство футбольного клуба «Чита» объявило о прекращении профессиональной деятельности из-за отсутствия финансирования, говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице команды «ВКонтакте».

Чита
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«Чита» не примет участия в сезоне-2022/23 Второй лиги (бывшая ФНЛ-2), несмотря на то, что ранее получила лицензию Российского футбольного союза (РФС).

«В связи с отсутствием необходимого объема финансирования, решено сосредоточить ресурсы на развитие детского и юношеского футбола. Сохраняем: “Чита-М”, команды, которые принимают участие в Юношеской футбольной лиге, детские команды и ДФЦ. Считаем, что работа с подрастающим поколением юных футболистов обязательно принесет результат и профессиональный футбол вернется в Забайкальский край», — говорится в сообщении клуба.

В минувшем сезоне ФНЛ-2 «Чита» заняла предпоследнее место в турнирной таблице.

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