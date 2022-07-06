В России умер еще один профессиональный футбольный клуб

«Чита» не примет участия в сезоне-2022/23 Второй лиги (бывшая ФНЛ-2), несмотря на то, что ранее получила лицензию Российского футбольного союза (РФС).

«В связи с отсутствием необходимого объема финансирования, решено сосредоточить ресурсы на развитие детского и юношеского футбола. Сохраняем: “Чита-М”, команды, которые принимают участие в Юношеской футбольной лиге, детские команды и ДФЦ. Считаем, что работа с подрастающим поколением юных футболистов обязательно принесет результат и профессиональный футбол вернется в Забайкальский край», — говорится в сообщении клуба.