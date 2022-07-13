В Тамбове вновь появился профессиональный футбольный клуб. Во Второй лиге город представит «Спартак»

— В Тамбовской области возрождается профессиональный футбол, —говорится в сообщении пресс-службы академии. — Команда уже прошла процедуру лицензирования для участия во Второй лиге. Наш регион представит клуб с историческим для местного футбола названием — «Спартак».

«Спартак» сыграет в подгруппе из 12 клубов, в частности, с курским «Авангардом», брянским «Динамо», липецким «Металлургом» и «Сахалином».