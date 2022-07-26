Вторая лига собрала 23 тысячи! «Ротор» вчистую уделал топ-клубы из Москвы

Источник: фан-группа ФК «Ротор»

Волгоград превзошел Москву

Все привыкли, что матчи Второй лиги чемпионата России посещают от силы 500−1000 болельщиков, среди которых много знакомых и друзей самих футболистов. Конечно, есть приятные исключения, но глобально с посещаемостью там не все хорошо. Волгоградский «Ротор» разорвал все шаблоны и собрал на трибунах своего стадиона в стартовом туре 23150 зрителей.

Это больше, чем пришло на трибуны ЦСКА и «Локомотива» суммарно, а ведь это два топ-клуба РПЛ. Вообще «Ротор» вчистую уделал все команды из Москвы по посещаемости. Московское дерби между «Динамо» и «Торпедо» посетили чуть менее 14 тысяч человек. Напомним, что «Торпедо» только-только вернулось в элитный дивизион, и по идее интерес к команде должен быть большим. «Динамо» и вовсе провело отличный прошлый сезон и демонстрирует классную игру в нынешнем.

На посещаемости команд РПЛ явно сказывается ситуация с картой болельщика, но даже в таких условиях впечатляет, что они и близко не сумели собрать аудиторию, которая пришла на «Волгоград-Арену» 24 июля. Причем в городе-герое в этот день шел дождь, что отпугнуло часть болельщиков. В солнечную погоду на трибунах наверняка собралось бы около 30 тысяч. Что говорить, если на открытую тренировку перед матчем пришло больше тысячи болельщиков. Все это выглядит довольно сюрреалистично. Как на Вторую лигу вообще могла прийти такая аудитория?

В ФНЛ на «Ротор» ходило больше 30 тысяч

Те, кто следил за «Ротором» последние годы, не должны быть удивлены. Три-четыре года назад команда легко собирала в ФНЛ за 20 тысяч болельщиков, а на матчи против «Шинника» и «Торпедо» в чемпионском сезоне аудитория переваливала далеко за 30 тысяч зрителей. Безусловно, помогло команде наследие чемпионата мира. В городе построили шикарный стадион, а рядом полностью отреставрировали два больших парка. При наличии буквально через дорогу Мамаева кургана все это создает отличные условия для того, чтобы классно и с пользой провести время.

Конечно, немалую роль сыграли и успехи клуба в 90-е годы, когда «Ротор» стабильно боролся за чемпионство, выходил в финал Кубка России, проходил «Манчестер Юнайтед» в Кубке УЕФА. Наследие той команды Виктора Прокопенко с легендарными Веретенниковым, Нидергаусом и Есиповым в Волгограде не забыто.

К большому сожалению, долгожданный выход «Ротора» в РПЛ два года назад совпал с пиком пандемии коронавируса, из-за чего посещаемость в принципе не могла быть высокой, а ряд матчей и вовсе проходили при пустых трибунах. Это наверняка было одной из причин, почему волгоградский клуб вылетел из элитного дивизиона. Ничего не получилось у команды и в следующем году в ФНЛ. Имея один из лучших бюджетов в лиге, «Ротор» умудрился вылететь во Вторую лигу.

Большая перезагрузка во Второй лиге

В городе ждали перемен и готовы были терпеть даже выступление в зоне «Юг». Лишь бы поменяли руководство, состав и стали более открытыми болельщикам. Так оно и произошло. «Ротор» возглавил пошумевший в РПЛ с «Уфой» молодой тренер Алексей Стукалов, отец которого Борис как раз в свое время работал в тренерском штабе волгоградцев вместе с Прокопенко. Поэтому для Стукалова-младшего это не чужой клуб.

На роль спортивного директора был приглашен Федор Щербаченко, который тоже хорошо знаком волгоградским болельщикам. Он несколько раз тренировал «Ротор», его очень любят фанаты клуба и называют «Дядей Федором». Собственно, перед командой была поставлена задача два года вернуться в РПЛ. Очень амбициозно, но под эти цели шли сюда и Стукалов, и Щербаченко. Главный тренер «Ротор» признался, что не согласился бы на переход во Вторую лигу, если бы речь шла не о Волгограде.

Команду пришлось собирать очень быстро, потому что до последнего был вариант, при котором «Ротор» останется в ФНЛ. Из-за этого футболисты были в подвешенном состоянии. В итоге клуб комплектовался «на коленке», и в таких условиях состав подобрался очень приличный. Чего только стоит приход Артема Максименко, у которого были варианты даже в клубах РПЛ. Но атакующий полузащитник поверил в волгоградский проект и уже в первом матче показал себя великолепно.

В стартовом матче с «Форте» именно Максименко стал главным героем. Сначала он с углового отдал голевой пас на Никиту Кармаева, а потом совершил шикарный сольный проход в стиле Арьена Роббена и отправил второй мяч в ворота соперника. 23 с лишним тысячи зрителей были в восторге. Волгоградскому болельщику подарили надежду, что клуб наконец-то выбрал правильный путь развития. И если для этого нужно годик-другой поиграть в низших лигах, то пусть так и будет.

Уткин недоволен

Журналист Василий Уткин попытался подкинуть бочку дегтя в этот праздник на «Волгоград-Арене», написав у себя в Telegram-канале, что билеты на матч команды с «Форте» были бесплатно отданы людям. У Василия давняя «любовь» к клубу. Однажды он назвал Волгоград «городом гопников», на что болельщики команды подарили журналисту мягкую игрушку в виде утки в форме «Ротора».

Часть билетов действительно была реализована бесплатно Федерацией футбола Волгоградской области, это абсолютно нормальная практика. Однако большая часть зрителей все же пришла на стадион по купленным билетам.