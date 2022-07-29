Ещенко перешел в ногинское «Знамя»: «Может, так сыграю, что в Премьер-лигу еще позовут!»

«Нужно же поддерживать форму! Вопрос финансов — не главное. Тем более в этой команде играет мой друг — Ренат Янбаев. Он меня и пригласил. Срок контракта — секретная информация. На один сезон? Посмотрим! Может, так сыграю, что в Премьер-лигу еще позовут!» — сказал Ещенко.