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17:59 (мск), источник: Sports.Ru

Ещенко перешел в ногинское «Знамя»: «Может, так сыграю, что в Премьер-лигу еще позовут!»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко нашел новый клуб.

Спартак
Знамя
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Источник: Официальная страница ФК "Знамя" Ногинск в VK

38-летний футболист присоединился к ногинскому «Знамени», выступающему во Второй лиге.

«Нужно же поддерживать форму! Вопрос финансов — не главное. Тем более в этой команде играет мой друг — Ренат Янбаев. Он меня и пригласил. Срок контракта — секретная информация. На один сезон? Посмотрим! Может, так сыграю, что в Премьер-лигу еще позовут!» — сказал Ещенко.

Напомним, в начале июля Ещенко стал заместителем технического директора в академии «Спартака».

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