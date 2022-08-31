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19:30 (мск), источник: Sports.Ru

«Иркутск» отстранил вратаря, покрасившего ногти розовым лаком: «Мужчины должны быть мужчинами»

ФК «Иркутск», выступающий в третьем российском дивизионе, отстранил вратаря Никиту Лобусова за то, что он покрасил ногти розовым лаком.

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Источник: Reuters

«Уже несколько дней общественность Иркутска обсуждает ситуацию в нашем клубе, где вратаря Никиту Лобусова отстранили от тренировок и матчей. Поводом для этого стали ногти, которые игрок покрасил в розовый цвет. Да, действительно, руководство клуба поставило игроку ультиматум.

Профессиональная команда, где играл и тренировался Никита Лобусов, — это своеобразная пирамида воспитания игроков. Где, вершина — команда мастеров, а основание — детская школа. Под нашим руководством занимается около трехсот детей. И взрослые, состоявшиеся футболисты подают пример не только своей игрой, но и своим поведением за пределами стадионов.

Футболом мы воспитываем мальчиков мужчинами. Тренеры прививают в том числе и такие важные качества, как ответственность, трудолюбие, способность отвечать за собственные слова и поступки. То, чего не хватает многим людям в современном обществе. И мы считаем, что мужчины должны быть именно мужчинами. А игроки должны думать в первую очередь о том, как принести победу команде, а не то, каким способом самовыражаться. Если спортсмен и хочет выделиться, то должен это делать в рамках дозволенного.

В этом сезоне Никите было предоставлено несколько шансов проявить себя. Он участвовал в нескольких матчах. Однако, выиграть конкуренцию за место в стартовом составе он не смог. Между тем мы желаем Никите все же показать себя с хорошей стороны в футболе и найти новый клуб!» — говорится в заявлении клуба.

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