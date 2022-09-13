Александр Ерохин стал новым главным тренером ФК «Новосибирск»

Об отставке главного тренера Алексея Поддубского пресс-служба ФК «Новосибирск» сообщила утром 13 сентября. Вместе со специалистом стан новосибирцев покинул и его помощник Александр Ушахин. «Контракты расторгнуты по взаимному соглашению сторон», — сообщили VN.ru в ФК «Новосибирск».

Алексей Поддубский возглавил «Новосибирск» в начале июня этого года. 50-летний коуч также готовил команду к новому сезону. Однако в чемпионате дела у уроженца Хабаровска так и не пошли в гору. При нем «горожане» добились всего одной победы, четыре раза сыграли вничью и дважды проиграли. Перед сезоном областной минспорт поставил команде задачу выйти в Первую лигу, однако подопечные Поддубского «застряли» во второй половине турнирной таблицы.

Уже известна и замена ушедшему тренеру. Клуб с приставкой «исполняющий обязанности» главного тренера возглавил 49-летний Александр Ерохин. Он хорошо знаком новосибирским болельщикам: Ерохин долгое время был тренером вратарей прекратившей свое существование «Сибири». А в 2015 году исполнял функции наставника «орлов».

Помогать Ерохину будет также местный специалист — 50-летний Евгений Обгольц. Добавим, что при Ерохине и Обгольце сибиряки в минувшую субботу обыграли екатеринбургский «Урал-2» (2:1). Эта домашняя победа стала первой в сезоне, а Поддубский отсутствовал на тренерской скамье якобы по «семейным обстоятельствам».

Напомним, в конце августа «Новосибирск» покинул гендиректор Андрей Перлов и его заместитель Константин Кричевский. Клуб возглавил Андрей Полищук, который десять лет назад возглавлял ФК «Сибирь».

Свой очередной поединок во Второй лиге «Новосибирск» проведет на выезде. 18 сентября «горожане» сыграют с ФК «Химик-Август».