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14:09 (мск), источник: Коммерсантъ

ФК «Амкар Пермь» не принял отставку тренера

Руководство футбольного клуба «Амкар Пермь» не приняло отставку главного тренера команды Рустема Хузина, сообщается в официальном телеграм-канале ФК.

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Источник: Коммерсантъ

«Думаю, что Рустем Хузин на пресс-конференции после матча поддался эмоциям. Он должен использовать свой опыт и харизму для концентрации на результате — без паники и сохраняя спокойствие. Не сомневаюсь, что Рустем сможет ходить с высоко поднятой головой — когда достигнет цели, а не уйдет с тренерского поста», — заявил президент «Амкар Пермь» Валерий Чупраков.

В воскресенье, 25 сентября, ФК «Амкар Пермь» в очередном матче чемпионата Второй лиги проиграл «Новосибирску» со счетом 0:1. На послематчевой пресс-конференции Рустем Хузин объявил о том, что подает руководству прошение об отставке.

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