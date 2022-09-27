ФК «Амкар Пермь» не принял отставку тренера

«Думаю, что Рустем Хузин на пресс-конференции после матча поддался эмоциям. Он должен использовать свой опыт и харизму для концентрации на результате — без паники и сохраняя спокойствие. Не сомневаюсь, что Рустем сможет ходить с высоко поднятой головой — когда достигнет цели, а не уйдет с тренерского поста», — заявил президент «Амкар Пермь» Валерий Чупраков.



В воскресенье, 25 сентября, ФК «Амкар Пермь» в очередном матче чемпионата Второй лиги проиграл «Новосибирску» со счетом 0:1. На послематчевой пресс-конференции Рустем Хузин объявил о том, что подает руководству прошение об отставке.