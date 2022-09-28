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11:50 (мск), источник: Sport24

Экс-директору «Чертаново» Ларину вынесен обвинительный приговор

Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему директору футбольной академии «Чертаново» Николаю Ларину, признав его виновным в двух эпизодах мошенничества.

Чертаново
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Источник: Sport24

По версии следствия, Ларин специально завышал число игроков в академии, чтобы получать повышенное финансирование. Прокурор просил для бывшего функционера 4 года и 4 месяца лишения свободы.

Суд установил, что общий ущерб от его действий составил 36 млн 211 тыс. рублей. Наказание Ларину будет объявлено позднее.

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