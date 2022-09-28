Текущие события
Футбол. Кубок России
15:00
Урал
Торпедо
Футбол. Кубок России
17:30
Химки
Локомотив
Футбол. Кубок России
17:30
Оренбург
Динамо
Футбол. Кубок России
20:00
Краснодар
Нижний Новгород
Футбол. Кубок России
20:00
ЦСКА
Сочи
Футбол. Сборные
03:00
Ямайка
Аргентина
03
Все события
Фоторепортажи
50Матч легенд «Спартака» и «Зенита»
13Ирина Роднина — героиня для кино
13:14 (мск), источник: Газета.Ру

Бывшего директора академии «Чертаново» Ларина приговорили к трем годам лишения свободы

Замоскворецкий суд Москвы вынес решение по делу бывшего директора футбольной академии «Чертаново» Николая Ларина.

Чертаново
Наверх
Источник: Газета.Ру

Функционера приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд постановил взыскать с Ларина 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта.

Ранее суд признал Ларина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд установил, что общий ущерб от действий функционера составил 36 миллионов и 211 тысяч рублей.

Ларин был задержан полицией в апреле 2021 года. В академии «Чертаново» прошел обыск, после которого экс-директор был доставлен в отделение полиции. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Какой кнопочный телефон взять с собой, если пришла повестка
Как идет мобилизация в Москве
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь