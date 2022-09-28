Бывшего директора академии «Чертаново» Ларина приговорили к трем годам лишения свободы

Функционера приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд постановил взыскать с Ларина 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта.

Ранее суд признал Ларина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд установил, что общий ущерб от действий функционера составил 36 миллионов и 211 тысяч рублей.

Ларин был задержан полицией в апреле 2021 года. В академии «Чертаново» прошел обыск, после которого экс-директор был доставлен в отделение полиции. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.