Бывшего директора академии «Чертаново» Ларина приговорили к трем годам лишения свободы
Замоскворецкий суд Москвы вынес решение по делу бывшего директора футбольной академии «Чертаново» Николая Ларина.
Замоскворецкий суд Москвы вынес решение по делу бывшего директора футбольной академии «Чертаново» Николая Ларина.
Функционера приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд постановил взыскать с Ларина 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта.
Ранее суд признал Ларина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд установил, что общий ущерб от действий функционера составил 36 миллионов и 211 тысяч рублей.
Ларин был задержан полицией в апреле 2021 года. В академии «Чертаново» прошел обыск, после которого экс-директор был доставлен в отделение полиции. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы.