«Всем пока». Экс-директору «Чертаново» Ларину всё же дали реальный срок

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин был признан виновным по делу о мошенничестве. Ему вменяли «хищение чужого имущества путем обмана, совершëнного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». И суд признал, что «вина нашла полное подтверждение».

Начало дела

Ларина арестовали осенью 2021-го: его обвиняли в хищении в особо крупном размере По версии следствия, Ларин специально завышал число игроков в академии, чтобы получать больше средств из московского бюджета, а деньги тратились директором и группой лиц на невнятные цели.

Слушания начались ещё в июле, прокурор просил 4 года и 4 месяца лишения свободы. Уже после первых заседаний Ларин не был настроен оптимистично. «Рассчитываем, что все закончится в сентябре, — говорил он тогда. — Статья тяжёлая. До 10 лет. Суд же всё может решить. Наверное, мы пригласим ещё футболистов. Может, людей из сферы футбола».

Ларина активно поддерживали футболисты — кто-то ограничивался публичными словами поддержки, кто-то даже приезжал на заседания. На заседаниях выступали Солдатенков, Зиньковский, Камышев, Захаров, Абаев, Черномырдина, Слуцкий, Умяров — все говорили о том, что ничего плохого про Ларина сказать не могут. Леонид Викторович вообще первым позвонил и сказал, что готов выступить в суде, потому что сам когда-то проходил через похожее.

Я сам был детским тренером, писал «левые» журналы, вписывал, как и все, «мёртвые души». Я могу ошибаться, потому что это нормативные требования. Например, три года назад для того, чтобы тренер получал зарплату 40 тысяч рублей в регионе, тренируя 12-летних футболистов, у него должно было быть 200 футболистов. Что просто невозможно! Естественно, ты тренируешь 20, но за счёт тех, кого не существует. По существу, это был единственный способ. Леонид Слуцкий главный тренер «Рубина»

Особенно сильная поддержка шла от «Крыльев» — там в составе команды собралось аж 13 футболистов, прошедших школу «Чертаново». В конце прошлого сезона игроки даже вышли в футболках с надписью «Свободу Николаю Ларину», а после голкипер Иван Ломаев просил общественность обратить внимание на ситуацию и придать ей широкую огласку.

«Вокруг Николая Юрьевича какой-то полный беспредел. Он сам сказал, что, возможно, использовал какие-то деньги для нужд школы — и был результат. Я прошу общественность обратить внимание, чтобы как можно больше людей высказались в его пользу, поддержали его. Потому что он был руководителем школы — и вы все видели, где было “Чертаново”. 20-летние ребята чуть из ФНЛ не вышли в Премьер-Лигу. Если бы не пандемия, думаю, у нас бы получилось». Иван Ломаев вратарь «Крыльев Советов»

Признание

Экс-директор «Чертаново» отрицать обвинение не стал, а признался на первом же допросе: да, приписки лишних «душ» действительно были, но делал он это во благо школы — иначе бы он не смог построить эффективную академию. Ларин объяснял, что при нынешнем уровне субсидий от государства далеко не пойдёшь: суммы маленькие (27 тысяч рублей на одного футболиста в год), а из них часть нужно выделить ещё на налоги и зарплаты тренеров и обслуживающего персонала. Из этого складывалось, что специалисты, воспитывавшие по 20 детей, получали бы не больше 15 тысяч рублей в месяц.

При всех возможных вариантах (забыть про качество, собирать деньги с родителей, например) Ларин выбрал вариант со списками.

«Было так: зарплата Саши Солдатенкова в сезон, когда мы выходили в РПЛ, была 200 тысяч рублей, — рассказывал Ларин в интервью Sports.ru. — Это 2,4 миллиона рублей в год, а со всеми налогами — примерно 3,3 миллиона. А субсидия на него от Москомспорта всего 676 тысяч в год. В эти 676 тысяч входят зарплаты уборщиц, водителей, тренеров, медперсонала, пресс-службы, администрации. Соответственно, чтобы платить только одному Саше зарплату, нужно было ещё трёх-четырёх несуществующих человек внести в списки. А ведь у нас в женской команде, которая играла в Премьер-Лиге, и в мужской в ФНЛ были около 60 спортсменов с трудовыми договорами».

Ларин не отрицал, что нарушил закон, поэтому перед приговором даже не делал прогнозы, что его могут оправдать. После заседания, где он выступил с последним словом, говорил, что на всякий случай соберёт сумку. «Говорят, надо взять свои ложку и чашку. Это у меня есть», — сказал он тогда журналистам.

День оглашения приговора

Финальное заседание началось рано утром — поддержать Ларина в Замоскворецком суде приехали Зиньковский, Умяров и Зуев. Судья Семёнова, когда все собрались, начала быстро и тихо зачитывать текст приговора: кто выступал, что говорил, в чём обвиняется. Текст был настолько длинный, что пришлось делать перерыв, поэтому к кульминации этого дела судья подошла только спустя три часа. Ларин, когда всё близилось к финалу, повернулся к сидящим и сказал: «Всем пока».

«Суд считает, что вина нашла полное подтверждение, — объявила судья. — Вина доказана. Ларин совершил два преступления о мошенничестве. Он путём обмана получил денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению. Смягчающее обстоятельство— явка с повинной, положительные показания, наличие благодарностей, частичное признание вины. Отягчающих обстоятельств не установлено. Лишение свободы в цели восстановления справедливости. Суд приговорил признать Ларина виновным. Наказание — лишение свободы на три года в исправительной колонии общего режима».

Николая Ларина забрали сразу из зала суда.