ФНЛ создала рабочую группу по интеграции клубов из Крыма в чемпионат России

«Создана рабочая группа по теме интеграции футбольных клубов Крыма и Севастополя в чемпионат России, планируется проведение видеоконференции с участием представителей федераций Крыма и Севастополя. Возглавил группу Наиль Измайлов», — приводит «РИА Новости» слова представителя пресс-службы ФНЛ.

27 сентября сообщалось, что клубы из чемпионата Крыма «Таврия», «Севастополь» и «Рубин» (Ялта) претендуют на попадание в зону «Юг» Второй лиги.