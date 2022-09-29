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11:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ФНЛ создала рабочую группу по интеграции клубов из Крыма в чемпионат России

Футбольная национальная лига создала рабочую группу по вопросу интеграции клубов из Крыма и Севастополя в чемпионат России.

Таврия
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Источник: РИА "Новости"

«Создана рабочая группа по теме интеграции футбольных клубов Крыма и Севастополя в чемпионат России, планируется проведение видеоконференции с участием представителей федераций Крыма и Севастополя. Возглавил группу Наиль Измайлов», — приводит «РИА Новости» слова представителя пресс-службы ФНЛ.

27 сентября сообщалось, что клубы из чемпионата Крыма «Таврия», «Севастополь» и «Рубин» (Ялта) претендуют на попадание в зону «Юг» Второй лиги.

Решением УЕФА крымские клубы выступают в чемпионате региона после вхождения Крыма в состав России. Европейская организация сохраняет запрет на участие крымских команд в турнирах под эгидой РФС.

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