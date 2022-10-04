Радимов заявил, что больше никогда не будет работать с «Зенитом-2»

«Зенит‑2» в моей жизни закончен. Никогда больше Радимова в «Зените‑2» не будет. При этом хочу от всей души сказать огромное спасибо болельщикам, которые ходят на пацанов. Даже на матчи, во время которых играет основа. Это очень дорогого стоит.

Чего бы мне хотелось в данной ситуации? Мне моя девушка тот же вопрос задала. И я ответил: если честно, можно, я неделю просто поваляюсь на диване, посмотрю телевизор и вообще не буду выходить из дома? Сейчас понял, насколько устал, — рассказал Радимов в интервью «Матч ТВ».

3 октября «Зенит» объявил об уходе Радимова с поста главного тренера второй команды. Специалист подал в отставку по собственному желанию и продолжит работать в структуре клуба на должности советника по развитию молодежного футбола.

В нынешнем сезоне Второй лиги «Зенит-2» занимает шестое место в своей группе, имея после 13 игр в активе 18 очков. В последних семи играх сине-бело-голубые добыли лишь одну победу.