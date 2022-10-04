Константин Зырянов назначен главным тренером «Черноморца»
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Константин Зырянов назначен главным тренером новороссийского «Черноморца». Об этом сообщил телеграм-канал «Газпром-Академии».
Черноморец Н
Зенит
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Константин Зырянов назначен главным тренером новороссийского «Черноморца». Об этом сообщил телеграм-канал «Газпром-Академии».
Ранее 44-летний Зырянов руководил «Зенитом-2» и молодежной командой «Зенита». Он находился без работы с июня текущего года.
СМИ сообщали, что новые спонсоры увеличат бюджет «Черноморца» в несколько раз. Перед командой стоит задача пробиться в еврокубки в течение нескольких лет.