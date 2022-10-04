Константин Зырянов назначен главным тренером «Черноморца»

Ранее 44-летний Зырянов руководил «Зенитом-2» и молодежной командой «Зенита». Он находился без работы с июня текущего года.

СМИ сообщали, что новые спонсоры увеличат бюджет «Черноморца» в несколько раз. Перед командой стоит задача пробиться в еврокубки в течение нескольких лет.