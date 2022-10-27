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15:43 (мск), источник: ТАСС

Футболиста клуба «Знамя» Павлюченко отстранили на 8 матчей за неспортивное поведение

Игрок наказан за неспортивное поведение, попытку оказать воздействие и оскорбительное выражение в адрес соперника в матче Второй лиги против «Космоса».

Знамя
Космос
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года по футболу нападающий клуба «Знамя» из подмосковного Ногинска Роман Павлюченко дисквалифицирован на 8 матчей Второй лиги за неспортивное поведение в игре 17-го тура против «Космоса» из Долгопрудного. Об этом журналистам сообщил в четверг глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Встреча между командами состоялась 19 октября и завершилась победой клуба из Долгопрудного со счетом 4:0.

«На 80-й минуте Павлюченко был удален за попытку оказать физическое воздействие на игрока “Космоса”. Уходя со спортивного ядра, он ударил по металлическому ограждению. После матча он ждал в подтрибунном помещении игрока “Космоса” [Артема] Кузина, пытался оказать физическое воздействие и нецензурно оскорбил его. Мы посмотрели два видео, Павлюченко не принял участия в заседании, прислал письмо, что признает все нарушения, приносит за них извинения, — сказал Григорьянц. — КДК решил за неспортивное поведение, попытку оказать воздействие и оскорбительное выражение в адрес игрока дисквалифицировать Павлюченко на 8 матчей со штрафом 10 тысяч рублей».

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