Экс-игрок сборной России Павлюченко заявил, что хотел завершить карьеру, как Зидан
Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко заявил, что хотел закончить карьеру, как знаменитый французский футболист Зинедин Зидан.
«Мой уход получился ярким? Просто хотел, как Зидан, завершить карьеру, но без удара ушел», — сообщил Павлюченко «Матч ТВ».
Напомним, Зидан во время финала чемпионата мира 2006 года ударил защитника команды Италии Марко Матерацци и был удален с поля. После этого легендарный футболист завершил карьеру.
27 октября Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал 40-летнего Павлюченко, выступавшего во Второй лиге за ногинский клуб «Знамя», на восемь матчей за попытку физического воздействия на соперника и оскорбительные выражения. После этого Павлюченко объявил, что окончательно уходит из футбола.
На протяжении карьеры нападающий выступал за ставропольское «Динамо», волгоградский «Ротор», московские «Спартак» и «Локомотив», лондонский «Тоттенхэм», «Кубань» и екатеринбургский «Урал».
В футболке сборной России Павлюченко провел 51 матч, в которых отметился 21 голом.