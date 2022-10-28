Экс-игрок сборной России Павлюченко заявил, что хотел завершить карьеру, как Зидан

«Мой уход получился ярким? Просто хотел, как Зидан, завершить карьеру, но без удара ушел», — сообщил Павлюченко «Матч ТВ».

Напомним, Зидан во время финала чемпионата мира 2006 года ударил защитника команды Италии Марко Матерацци и был удален с поля. После этого легендарный футболист завершил карьеру.

27 октября Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал 40-летнего Павлюченко, выступавшего во Второй лиге за ногинский клуб «Знамя», на восемь матчей за попытку физического воздействия на соперника и оскорбительные выражения. После этого Павлюченко объявил, что окончательно уходит из футбола.

На протяжении карьеры нападающий выступал за ставропольское «Динамо», волгоградский «Ротор», московские «Спартак» и «Локомотив», лондонский «Тоттенхэм», «Кубань» и екатеринбургский «Урал».