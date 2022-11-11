Арбитра Зобова дисквалифицировали на 5 лет за ставки. Он был пойман из-за друга

Букмекеры обратили внимание на крупную ставку на матч третьей лиги — неизвестный поставил на обычный матч 90 тысяч рублей. Это удивило букмекеров и они обратились в РФС.

Оказалось, что сделавший ставку — лучший друг арбитра, а сам который Зобов судил этот матч. Вскоре выяснилось, что 26-летний судья часто делал ставки. Проверка показала, что всего он сделал ставок более чем на 200 тысяч рублей.