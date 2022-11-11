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10:46 (мск), источник: Sport24

Арбитра Зобова дисквалифицировали на 5 лет за ставки. Он был пойман из-за друга

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал на пять лет пойманного на ставках арбитра Максима Зобова, судившего матчи низших лиг, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

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Источник: Sport24

Букмекеры обратили внимание на крупную ставку на матч третьей лиги — неизвестный поставил на обычный матч 90 тысяч рублей. Это удивило букмекеров и они обратились в РФС.

Оказалось, что сделавший ставку — лучший друг арбитра, а сам который Зобов судил этот матч. Вскоре выяснилось, что 26-летний судья часто делал ставки. Проверка показала, что всего он сделал ставок более чем на 200 тысяч рублей.

«Зобов отпирался и так и не сознался, но в итоге эксперты решили, что его вина доказана. По итогу заседания комитета по этике Максим был дисквалифицирован на пять лет», — пишет источник.

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