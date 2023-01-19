«Томь» потеряла статус профессионального клуба

«Уже практически на 100 процентов понятно, что профессиональной команды в этом году не будет, следовательно, клуб теряет свой статус, исключается из РФС. Теряет свой статус и Академия “Томи”. Детских тренеров постараются трудоустроить в другие футбольные школы — как и самих ребят, воспитанников Академии.



Пока в ведении ФК “Томь” остаются только объекты спортивной инфраструктуры, судьба которых будет решаться далее. Один из возможных вариантов их использования в ближайшие год — Юношеская футбольная лига России, первенство ЛФК, юношеские финалы Сибири и другие турниры. Но уже не с командой “Томь”, а с другими представителями Томска и томского футбола.



Проект ФК “Томь”, служивший Томску и области 65 лет, завершается. Что ж, будем надеяться на новое возрождение большого томского футбола», — говорится в заявлении клуба.