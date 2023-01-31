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14:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Неизвестные сыграли матч под видом российского клуба

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Футболисты клуба «Знамя» из Ногинска не принимали участия в товарищеском матче против «Зенита» из Пензы, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Знамя
Зенит Пн
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На официальном сайте пензенского клуба опубликованы результаты товарищеского матча против «Знамени», который прошел 27 января в Краснодарском крае и завершился со счетом 4:4. Пресс-служба не указала авторов голов. Известно только, что все мячи оказались в воротах во втором тайме.

Пресс-служба команды из Ногинска в соцсетях на вопросы подписчиков сообщила, что игроки команды не принимали участие в матче. При этом букмекеры принимали ставки на исход встречи.

«Все игроки были на тренировке», — сообщили в клубе «Знамя».

Также в соцсетях «Зенита» сообщается, что в тот же день основной состав провел товарищеский матч против молодежной команды. Он завершился победой основы со счетом 4:1. В соцсетях клуба опубликован фотоотчет с матча.

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