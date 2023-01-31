Неизвестные сыграли матч под видом российского клуба

На официальном сайте пензенского клуба опубликованы результаты товарищеского матча против «Знамени», который прошел 27 января в Краснодарском крае и завершился со счетом 4:4. Пресс-служба не указала авторов голов. Известно только, что все мячи оказались в воротах во втором тайме.

Пресс-служба команды из Ногинска в соцсетях на вопросы подписчиков сообщила, что игроки команды не принимали участие в матче. При этом букмекеры принимали ставки на исход встречи.

«Все игроки были на тренировке», — сообщили в клубе «Знамя».