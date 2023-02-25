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22:34 (мск), источник: Sport24

Молодой русский футболист покончил с собой? Есть версия, что он ушел из жизни из-за футбола

Вечером 25 февраля владивостокское «Динамо» огорошило трагической новостью: не стало 19-летнего экс-вратаря клуба Давыда Алексеева, известного также по выступлениям за «Урал-2».

Динамо Вл
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Источник: Sport24

«Матч» назвал причину смерти Давыда: футболист выпал из окна в ночь с 23 на 24 февраля. Вместе с тем, в комментарии группы ВК «Динамо-Владивосток» пришел бывший одноклубник вратаря по команде 2003 года рождения в академии «Урала» Сергей Вырупаев и дополнил картину произошедшего.

По словам Вырупаева, Алексеев узнал, что динамовцы разорвали с ним контракт, и после этого выпрыгнул из окна. Автор Sport24 Георгий Илющенко связался с Сергеем и уточнил у него подробности.

— Каким Давыд был в жизни и на поле?

— В жизни Давыд был жизнерадостным и целеустремленным. На поле, как и все футболисты нашей команды, старался и играл на победу. Частенько выручал нас в важных играх. Странностей за ним я не наблюдал. Не было предпосылок к тому, что случилось.

— Как и откуда ты узнал подробности произошедшего? Про то, что он выпрыгнул из окна и что незадолго до этого ему пришел факс о расторжении контракта?

— Скажу одно, что от одного близкого к нему источника. Но точная причина неизвестна, возможно, у него были и другие проблемы.

Давыд Алексеев в ноябре 2020-го, когда ему было 17 лет, оказался в заявке «Урала» на матч РПЛ со «Спартаком». В 2021 году он проходил сборы с основой и сыграл в нескольких товарняках, однако в официальных встречах в Екатеринбурге выходил исключительно за молодежку и вторую команду.

В августе 2022-го голкипер перешел в «Динамо-Владивосток» из Второй лиги и поучаствовал в 11 матчах, включая две в Кубке России. Вместе с ним динамовцы одолели «Иртыш» 2:1 и СКА Хабаровск 1:0, выйдя в 5-й раунд пути регионов.

Там владивостокский клуб уступил в серии пенальти махачкалинскому «Динамо» и вылетел из турнира уже без Давыда. 20 декабря воспитанник екатеринбургской академии провел последний матч — проиграл «Калуге» 0:1. Дальше в клубе ему место в воротах не доверяли.

«Матч ТВ» сообщил, что ответный матч ¼ финала Кубка России «Урала» с «Ростовом» начнется с минуты молчания в честь Алексеева. Его проводы состоятся во вторник.

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