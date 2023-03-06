Губерниев: Назначение Широкова — это позор «Сатурну» и всему российскому футболу
Телекомментатор Дмитрий Губерниев негативно отреагировал на назначение Романа Широкова на пост генерального директора «Сатурна».
Сатурн
Телекомментатор Дмитрий Губерниев негативно отреагировал на назначение Романа Широкова на пост генерального директора «Сатурна».
41-летний экс-футболист сборной России 6 марта официально вступил в должность гендиректора подмосковного клуба. Стороны заключили контракт на пять лет.
«Я считаю Романа Широкова абсолютно нерукопожатным персонажем в российском футболе. Поэтому, когда такие люди получают работу — это позор “Сатурну” и всему российскому футболу», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.