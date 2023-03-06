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19:18 (мск), источник: Sport24

Губерниев: Назначение Широкова — это позор «Сатурну» и всему российскому футболу

Телекомментатор Дмитрий Губерниев негативно отреагировал на назначение Романа Широкова на пост генерального директора «Сатурна».

Сатурн
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41-летний экс-футболист сборной России 6 марта официально вступил в должность гендиректора подмосковного клуба. Стороны заключили контракт на пять лет.

«Я считаю Романа Широкова абсолютно нерукопожатным персонажем в российском футболе. Поэтому, когда такие люди получают работу — это позор “Сатурну” и всему российскому футболу», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

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