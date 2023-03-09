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19:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-игрок «Спартака» озвучил реальные зарплаты игроков во Второй лиге

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Бывший футболист «Ростова», «Динамо» и «Спартака» Виталий Дьяков заявил, что игроки, выступающие во Второй лиге, зарабатывают меньше курьеров.

Спартак
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Источник: Спорт РИА Новости

Защитник объявил о завершении карьеры летом 2022 года, во время выступления за «Ростов» он стал обладателем Кубка России в 2014 году.

«Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты Второй лиги! Средние зарплаты там от 25 до 50 тысяч рублей», — сказал футболист газете «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что из-за низких зарплат у игроков могут возникнуть проблемы с мотивацией.

«В такой ситуации задаешься вопросом — зачем месяцами корячиться на сборах, проводить двухразовые тренировки, колесить на автобусе по стране?» — добавил Дьяков.

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