Экс-игрок «Спартака» озвучил реальные зарплаты игроков во Второй лиге

Защитник объявил о завершении карьеры летом 2022 года, во время выступления за «Ростов» он стал обладателем Кубка России в 2014 году.

«Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты Второй лиги! Средние зарплаты там от 25 до 50 тысяч рублей», — сказал футболист газете «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что из-за низких зарплат у игроков могут возникнуть проблемы с мотивацией.