Экс-игрок «Спартака» озвучил реальные зарплаты игроков во Второй лиге
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Бывший футболист «Ростова», «Динамо» и «Спартака» Виталий Дьяков заявил, что игроки, выступающие во Второй лиге, зарабатывают меньше курьеров.
Спартак
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Бывший футболист «Ростова», «Динамо» и «Спартака» Виталий Дьяков заявил, что игроки, выступающие во Второй лиге, зарабатывают меньше курьеров.
Защитник объявил о завершении карьеры летом 2022 года, во время выступления за «Ростов» он стал обладателем Кубка России в 2014 году.
«Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты Второй лиги! Средние зарплаты там от 25 до 50 тысяч рублей», — сказал футболист газете «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что из-за низких зарплат у игроков могут возникнуть проблемы с мотивацией.
«В такой ситуации задаешься вопросом — зачем месяцами корячиться на сборах, проводить двухразовые тренировки, колесить на автобусе по стране?» — добавил Дьяков.