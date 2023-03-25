Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Хорватия
Уэльс
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Андорра
Румыния
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Испания
Норвегия
Футбол. Сборные
22:45
Германия
Перу
Футбол. Сборные
26.03
Марокко
Бразилия
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Беларусь
Швейцария
05
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Армения
Турция
12
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Израиль
Косово
11
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Шотландия
Кипр
30
Футбол. Первый дивизион
13:00
Алания
Рубин
00
Все события
21:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Исполком РФС обсудит изменение формата проведения Второй лиги 30 марта

Исполком РФС обсудит изменение системы и формата проведения Второй лиги 30 марта.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Исполком Российского футбольного союза (РФС) обсудит изменения системы и формата проведения Второй лиги на своем заседании 30 марта, сообщается на сайте организации.

Помимо этого, в проект повестки исполкома РФС включены вопросы о концепции развития профессионального мини-футбола, о реформе компенсационных выплат и выплат по механизму солидарности, об утверждении правил РФС по лицензированию клубов Второй лиги и об утверждении регламента РФС по деятельности футбольных агентов.

Ранее заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту заявил, что вопрос изменения системы проведения чемпионата России по футболу может быть поднят на обсуждение при соответствующем обращении от клубов. Последний сезон чемпионата России в формате «весна-осень» прошел в 2010 году. С 12 марта 2011 года по 13 мая 2012 года проходил переходный чемпионат по системе «весна-осень-весна», после чего с сезона-2012/13 турнир стал проводиться в формате «осень-весна».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Шрамы останутся: Трусову назначили изгоем
Худший спортсмен в истории? Американец стал мемом из-за 276 поражений
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
18«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь