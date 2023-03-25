Исполком РФС обсудит изменение формата проведения Второй лиги 30 марта

Помимо этого, в проект повестки исполкома РФС включены вопросы о концепции развития профессионального мини-футбола, о реформе компенсационных выплат и выплат по механизму солидарности, об утверждении правил РФС по лицензированию клубов Второй лиги и об утверждении регламента РФС по деятельности футбольных агентов.

Ранее заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту заявил, что вопрос изменения системы проведения чемпионата России по футболу может быть поднят на обсуждение при соответствующем обращении от клубов. Последний сезон чемпионата России в формате «весна-осень» прошел в 2010 году. С 12 марта 2011 года по 13 мая 2012 года проходил переходный чемпионат по системе «весна-осень-весна», после чего с сезона-2012/13 турнир стал проводиться в формате «осень-весна».