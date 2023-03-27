Форвард «Торпедо» Стефанович — о договорных матчах в низших лигах: Занимались не красящей футбол деятельностью

— Дай угадаю: в «Знамени» ты получал тысяч десять рублей?

— По-моему, 8 300. На тот момент это был МРОТ.

— Ты молодой, наверняка помогали родители. А возрастным как выживать на эти гроши?

— Занимались не красящей футбол деятельностью, кто-то на этом зарабатывал. Мне один раз сказали во время игры: «Еще раз будешь обострять — в раздевалке с тобой серьезно поговорим». Прям на поле заявили. Я в ответ: «Окей, ладно, поговорите».

— Ты продолжил обострять?

— Как мог (смеется). Но ничего не случилось.

— Сейчас подобного много в нашем футболе?

— Частенько происходит, думаю. Я и во Второй лиге с этим сталкивался в благополучном в принципе «Черноморце».

— Тоже велели не обострять?

— Там все более организованно и тихо делают. Мы, молодые, узнали это только в конце сезона. Даже если взять пресловутый матч с «Чайкой»: только в перерыве это удалось спалить. А оказалось, люди по ходу сезона несколько раз этим занимались.

— Все знали про эти схемы, а ты нет?