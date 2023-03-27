Форвард «Торпедо» Стефанович — о договорных матчах в низших лигах: Занимались не красящей футбол деятельностью
Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович в интервью корреспонденту Sport24 Александру Муйжнеку рассказал о договорных матчах в низших лигах.
Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович в интервью корреспонденту Sport24 Александру Муйжнеку рассказал о договорных матчах в низших лигах.
— Дай угадаю: в «Знамени» ты получал тысяч десять рублей?
— По-моему, 8 300. На тот момент это был МРОТ.
— Ты молодой, наверняка помогали родители. А возрастным как выживать на эти гроши?
— Занимались не красящей футбол деятельностью, кто-то на этом зарабатывал. Мне один раз сказали во время игры: «Еще раз будешь обострять — в раздевалке с тобой серьезно поговорим». Прям на поле заявили. Я в ответ: «Окей, ладно, поговорите».
— Ты продолжил обострять?
— Как мог (смеется). Но ничего не случилось.
— Сейчас подобного много в нашем футболе?
— Частенько происходит, думаю. Я и во Второй лиге с этим сталкивался в благополучном в принципе «Черноморце».
— Тоже велели не обострять?
— Там все более организованно и тихо делают. Мы, молодые, узнали это только в конце сезона. Даже если взять пресловутый матч с «Чайкой»: только в перерыве это удалось спалить. А оказалось, люди по ходу сезона несколько раз этим занимались.
— Все знали про эти схемы, а ты нет?
— С молодежью не делились. Честно говорю, тогда нас не ставили в курс («Чайка» сыграла три договорных матча в 2018-м, за что спустя три года была сослана в ПФЛ. — Прим. Sport24).