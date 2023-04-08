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21:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Самое позорное поражение в российском футболе. Клуб из Ессентуков угодил в историю

На матче в Таганроге в заявке команды было всего 12 игроков. Итог — 0:15.

Форте
Ессентуки
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Источник: Чемпионат.com

Очередной матч группы 1 Второй лиги завершился неожиданным результатом. Сам факт победы команды «Форте» над «Ессентуками» никого не удивил, а вот итоговый результат впечатляет. Худшая команда группы проиграла со счётом 0:15.

В этом сезоне «Ессентуки» не играют, а мучаются. Худшая с большим запасом команда набрала всего лишь пять очков в 23 матчах турнира. Она пропустила немыслимые 79 мячей (в среднем почти по 3,5 гола за игру), а серия поражений теперь насчитывает 15 матчей. Но и это ещё не всё. У клуба возникли серьёзные проблемы, и теперь ему грозит снятие с чемпионата.

«Ессентуки» подозревают в подлоге футболистов — задействовали футболистов, которые не значились в заявке. Зимой команду покинул капитан Джоси Дзауров. Текучка кадров — привычное дело для команды. Так происходит чуть ли не в каждое трансферное окно. В марте сразу трёх членов клуба отстранили от футбольной деятельности на полгода. В список провинившихся попали старший тренер Рустам Дудов, начальник Юсуп Магомедов и врач Павел Дулов. Причина — выход на поле игрока, которого не было в заявке.

После возобновления чемпионата «Ессентуки» отыграли пять матчей и потерпели пять поражений с крупным счётом. На такие результаты нельзя не обратить внимание. Команда опозорилась в матчах со ставропольским «Динамо» (0:4), СКА (0:5), «Чайкой» (1:7), «Машуком» (0:3) и «Форте» (0:15). На последнюю игру в Таганрог гости привезли всего лишь 12 футболистов. Самому старшему из них 25 лет, самому молодому — 15.

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У «Ессентуков» огромные проблемы и в плане результатов, и в плане организации. В матче с «Машуком» клуб нарушил 11 пунктов регламента, за что получил штраф в размере 110 тыс. рублей. На ту встречу в заявке «Ессентуков» значились всего лишь 11 футболистов — команде пришлось играть без замен. По всей видимости, матч с «Форте» станет для клуба из Ставропольского края последним, поскольку его ждёт расформирование. В такой ситуации возникает главный вопрос: а зачем вообще нужны такие команды?

Но «Ессентуки» уже вляпались в историю. Естественно, со знаком минус. Поражение с разницей в 15 мячей — повторение рекорда трёх дивизионов российского футбола. В мае 2001 года команда с названием «Локомотив-Тайм» влетела «Краснодару-2» со счётом 1:16. Как и «Ессентуки», «Локомотив-Тайм» представлял Ставропольский край, а именно город Минеральные Воды. В том сезоне горе-клуб отыграл все 38 матчей в турнире, набрал жалкие три очка и пропустил 178 мячей (в среднем по 4,5 гола за игру).

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