Российских футболистов лишили жилья и еды после разгрома 0:15, пишут СМИ

В мае 2022 года «Ессентуки» были наказаны проведением одного матча на нейтральном поле из-за массовой потасовки. Во время игры с ростовским СКА произошла драка между игроками обеих команд. Затем полузащитник «Ессентуков» Эдвард Дзасохов ударил мячом в сторону болельщиков ростовчан, чем спровоцировал еще один конфликт. В ноябре футболист «Ессентуков» Роман Данилов был дисквалифицирован на два года (17 месяцев — условно) за ставки. В марте 2023 года контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отстранил трех руководителей клуба от футбольной деятельности на шесть месяцев за участие в матчах незаявленного игрока.