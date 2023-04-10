Российских футболистов лишили жилья и еды после разгрома 0:15, пишут СМИ
Футболистов «Ессентуков» лишили жилья и еды после разгрома от «Форте» со счетом 0:15.
Футболистов «Ессентуков» лишили жилья и еды после разгрома от «Форте» со счетом 0:15.
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Руководство футбольного клуба «Ессентуки» лишило игроков жилья и еды после разгромного поражения от таганрогского «Форте» в матче 23-го тура в группе 1 Второй лиги, сообщает журналист Сергей Ильёв в Telegram-канале.
По информации источника, один из игроков покинул расположение команды. Отмечается, что клуб, вероятно, закроется.
Субботняя встреча в Таганроге завершилась победой хозяев со счетом 15:0. «Ессентуки» занимают последнее, 14-е место в турнирной таблице группы 1, проиграв 20 матчей из 23. Статистика забитых и пропущенных мячей команды — 7:79.
В мае 2022 года «Ессентуки» были наказаны проведением одного матча на нейтральном поле из-за массовой потасовки. Во время игры с ростовским СКА произошла драка между игроками обеих команд. Затем полузащитник «Ессентуков» Эдвард Дзасохов ударил мячом в сторону болельщиков ростовчан, чем спровоцировал еще один конфликт. В ноябре футболист «Ессентуков» Роман Данилов был дисквалифицирован на два года (17 месяцев — условно) за ставки. В марте 2023 года контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отстранил трех руководителей клуба от футбольной деятельности на шесть месяцев за участие в матчах незаявленного игрока.