Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Челси
Футбол. Еврокубки
22:00
Милан
Наполи
Футбол. Еврокубки
11.04
Манчестер Сити
Бавария
30
Футбол. Еврокубки
11.04
Бенфика
Интер
02
Футбол. Еврокубки
13.04
Фейеноорд
Рома
Футбол. Еврокубки
13.04
Гент
Вест Хэм Юнайтед
Все события
14:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ессентуки» отстранили от первенства Второй лиги

«Ессентуки» исключили из первенства Второй лиги.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) отозвал у клуба «Ессентуки» лицензию на сезон-2022/23, сообщается на странице нальчикского «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте».

«В связи с отзывом лицензии РФС на спортивный сезон 2022−2023 годов у команды “Ессентуки” матч 24-го тура первенства Второй лиги ФНЛ между командами “Ессентуки” и “Спартак-Нальчик” 14 апреля 2023 года не проводится», — сказано в заявлении клуба.

Таким образом, «Ессентуки» отстранены от участия в текущем первенстве Второй лиги (группа 1).

Ранее журналист Сергей Ильёв сообщил, что «Ессентуки» лишили игроков жилья и питания после разгромного поражения от таганрогского «Форте» (0:15) в матче 23-го тура в группе 1 Второй лиги. Один из игроков покинул расположение команды. Отмечалось, что клуб, вероятно, закроется.

«Ессентуки» занимают последнее, 14-е место в турнирной таблице группы 1, проиграв 20 матчей из 23. Статистика забитых и пропущенных мячей команды — 7:79.

В мае 2022 года «Ессентуки» были наказаны проведением одного матча на нейтральном поле из-за массовой потасовки. Во время игры с ростовским СКА произошла драка между игроками обеих команд. Затем полузащитник «Ессентуков» Эдвард Дзасохов ударил мячом в сторону болельщиков ростовчан, чем спровоцировал еще один конфликт. В ноябре футболист «Ессентуков» Роман Данилов был дисквалифицирован на два года (17 месяцев — условно) за ставки. В марте 2023 года контрольно-дисциплинарный комитет РФС отстранил трех руководителей клуба от футбольной деятельности на шесть месяцев за участие в матчах незаявленного игрока.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Разврат на льду'. Кто добавил сексуальности Трусовой и другим фигуристам
За кого болел Гагарин? Какой спорт обожал? Отвечаем на главные вопросы
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь