«Ессентуки» отстранили от первенства Второй лиги

«В связи с отзывом лицензии РФС на спортивный сезон 2022−2023 годов у команды “Ессентуки” матч 24-го тура первенства Второй лиги ФНЛ между командами “Ессентуки” и “Спартак-Нальчик” 14 апреля 2023 года не проводится», — сказано в заявлении клуба.

Ранее журналист Сергей Ильёв сообщил, что «Ессентуки» лишили игроков жилья и питания после разгромного поражения от таганрогского «Форте» (0:15) в матче 23-го тура в группе 1 Второй лиги. Один из игроков покинул расположение команды. Отмечалось, что клуб, вероятно, закроется.

В мае 2022 года «Ессентуки» были наказаны проведением одного матча на нейтральном поле из-за массовой потасовки. Во время игры с ростовским СКА произошла драка между игроками обеих команд. Затем полузащитник «Ессентуков» Эдвард Дзасохов ударил мячом в сторону болельщиков ростовчан, чем спровоцировал еще один конфликт. В ноябре футболист «Ессентуков» Роман Данилов был дисквалифицирован на два года (17 месяцев — условно) за ставки. В марте 2023 года контрольно-дисциплинарный комитет РФС отстранил трех руководителей клуба от футбольной деятельности на шесть месяцев за участие в матчах незаявленного игрока.