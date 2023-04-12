«Ессентуки» отстранили от первенства Второй лиги
«Ессентуки» исключили из первенства Второй лиги.
«Ессентуки» исключили из первенства Второй лиги.
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) отозвал у клуба «Ессентуки» лицензию на сезон-2022/23, сообщается на странице нальчикского «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте».
«В связи с отзывом лицензии РФС на спортивный сезон 2022−2023 годов у команды “Ессентуки” матч 24-го тура первенства Второй лиги ФНЛ между командами “Ессентуки” и “Спартак-Нальчик” 14 апреля 2023 года не проводится», — сказано в заявлении клуба.
Таким образом, «Ессентуки» отстранены от участия в текущем первенстве Второй лиги (группа 1).
Ранее журналист Сергей Ильёв сообщил, что «Ессентуки» лишили игроков жилья и питания после разгромного поражения от таганрогского «Форте» (0:15) в матче 23-го тура в группе 1 Второй лиги. Один из игроков покинул расположение команды. Отмечалось, что клуб, вероятно, закроется.
«Ессентуки» занимают последнее, 14-е место в турнирной таблице группы 1, проиграв 20 матчей из 23. Статистика забитых и пропущенных мячей команды — 7:79.
В мае 2022 года «Ессентуки» были наказаны проведением одного матча на нейтральном поле из-за массовой потасовки. Во время игры с ростовским СКА произошла драка между игроками обеих команд. Затем полузащитник «Ессентуков» Эдвард Дзасохов ударил мячом в сторону болельщиков ростовчан, чем спровоцировал еще один конфликт. В ноябре футболист «Ессентуков» Роман Данилов был дисквалифицирован на два года (17 месяцев — условно) за ставки. В марте 2023 года контрольно-дисциплинарный комитет РФС отстранил трех руководителей клуба от футбольной деятельности на шесть месяцев за участие в матчах незаявленного игрока.