ФНЛ готова принять в состав участников Второй лиги четыре клуба из Крыма

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Футбольная национальная лига (ФНЛ) готова принять четыре клуба из Крыма в состав участников Второй лиги — третьего по силе дивизиона чемпионата России — в случае прохождения ими процедуры лицензирования Российского футбольного союза (РФС). Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ФНЛ.

«Рабочая группа ФНЛ по интеграции крымских клубов продолжает инспекцию. С августа по апрель мы провели большую работу по анализу инфраструктуры, правовым вопросам, спортивным критериям, а также финансовым. После подведения итогов мы предложили трем клубам — призерам премьер-лиги Крыма и победителю Кубка Крымского футбольного союза — пройти аттестацию Футбольной национальной лиги. Приглашения направлены в ФК “Таврия” (Симферополь), ФК “Севастополь”, ФК “Рубин” (Ялта), ФК “Океан” (Керчь), на данный период времени мы получили документы от двух клубов о намерении пройти аттестацию», — говорится в заявлении пресс-службы ФНЛ.

22 августа 2022 года президиум ФНЛ принял решение о создании экспертно-аналитической группы, которая проанализирует готовность профессиональных клубов Крыма к интеграции. В середине октября президент ФНЛ Наиль Измайлов посетил полуостров, где встретился с главой Крымского футбольного союза Сергеем Бородкиным. В конце того же месяца губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что футбольные команды Севастополя и Крыма смогут участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых ФНЛ, начиная с сезона-2023/24.