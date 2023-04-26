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17:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Во Второй лиге раскрыт договорной матч, футболистов отстранили пожизненно — Baza

Во Второй лиге (ранее — ФНЛ-2) раскрыт договорной матч.

Салют Бл
СКА-Хабаровск
Ессентуки
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Источник: РИА "Новости"

Его провели команды «Салют» (Белгород) и «СКА-Хабаровск-2», информирует телеграм-канал Baza.

По сведениям источника, договорной матч организовали спортсмены из команды «Ессентуки» — Дзауров, Маммадов и бывший начальник команды Гванзав Магомедовони. Они специально приехали на матч и передавали игрокам «Салюта» и «СКА-Хабаровск» сигналы. Представители «Ессентуков» планировали выручить деньги на ставках через зарубежные букмекерские конторы. Связующим звеном со стороны Хабаровска выступил Руслан Пидлисняк, непосредственно исполнителем был Денис Деркунский, который обеспечил результат.

Игра проходила 20 октября 2022 года, «Салют» победил со счётом 3:1. Игроки «Ессентуков» приехали на матч в Белгород, чтобы передавать условные сигналы, влияющие на результат встречи. Также они списывались с футболистами во время перерыва.

Отмечается, что решением КДК игроки пожизненно отстранены от футбола. Материалы по договорному матчу могут передать в Следственный комитет — на основе них там могут возбудить уголовное дело.

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