РФС утвердил реформу Второй лиги

В дивизионе А будут играть 20 команд. Соревнования пройдут по системе «осень-весна» в два этапа — с июля/августа по ноябрь и с марта по май/июнь соответственно. Соревнования дивизиона Б будут проходить по системе «весна-осень» — с марта по ноябрь. С июля/августа по ноябрь 2023 года будет сыгран переходный турнир.

«Благодаря новому формату клубы получат возможность проводить больше матчей, в том числе игр с равными по силе соперниками. Реформа позволит улучшить условия для развития молодых игроков и обеспечить более плавный переход футболистов в вышестоящие лиги. За счет системы “весна-осень” клубы дивизиона Б смогут существенно оптимизировать свой бюджет», — говорится в сообщении.

В дивизион А на первом этапе войдут 20 команд, которые будут поровну поделены на «Золотую» и «Серебряную» группы по спортивному принципу. Соревнования пройдут по круговой системе «каждый с каждым» в два круга — дома и в гостях. По итогам первого этапа четыре лучших клуба из «Серебряной» группы перейдут в «Золотую», вытеснив в противоположном направлении четыре худшие команды.

Начиная со следующего сезона из Первой лиги во Вторую теперь автоматически вылетают три клуба, занявшие последние места по результатам первенства сезона-2023/24. Они получают возможность соревноваться на первом этапе «Золотой» группы дивизиона А в следующем сезоне. Клубы, занявшие первое и второе места в «Золотой» группе на втором этапе, получают право участвовать в Первой лиге сезона-2024/25. Стыковые матчи за выход в Первую лигу проведут команда «Золотой» группы дивизиона «А», занявшая по итогам второго этапа третье место, и команда, победившая на первом этапе.