Комитет по этике РФС пожизненно отстранил двоих футболистов Второй лиги

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Комитет по этике Российского футбольного союза (КДК РФС) за совершение ставок на матчи пожизненно отстранил от любой связанной с футболом деятельности экс-игрока «Ессентуков» Зийадхана Маммадова и бывшего футболиста «СКА-Хабаровска» Дениса Деркунского, сообщает официальный сайт РФС.

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на заседании 26 апреля пожизненно отстранил от футбольной деятельности за манипулирование результатом матча Маммадова и Деркунского, а также замешанных в деле игроков «Ессентуков» Джоси Дзаурова, Зийадхана Маммадова и начальника клуба Гванзава Магомедова.