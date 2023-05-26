Комитет по этике РФС пожизненно отстранил двоих футболистов Второй лиги
Комитет по этике РФС пожизненно отстранил двоих футболистов Второй лиги за договорной матч.
Комитет по этике РФС пожизненно отстранил двоих футболистов Второй лиги за договорной матч.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Комитет по этике Российского футбольного союза (КДК РФС) за совершение ставок на матчи пожизненно отстранил от любой связанной с футболом деятельности экс-игрока «Ессентуков» Зийадхана Маммадова и бывшего футболиста «СКА-Хабаровска» Дениса Деркунского, сообщает официальный сайт РФС.
Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на заседании 26 апреля пожизненно отстранил от футбольной деятельности за манипулирование результатом матча Маммадова и Деркунского, а также замешанных в деле игроков «Ессентуков» Джоси Дзаурова, Зийадхана Маммадова и начальника клуба Гванзава Магомедова.
Договорным был признан матч Второй лиги между «Салютом» и «СКА-Хабаровском-2», который прошел в октябре и завершился со счетом 3:1 в пользу «Салюта». Результат матча был аннулирован, а хабаровскому клубу присуждено поражение со счетом 0:3.