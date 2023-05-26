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22:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Комитет по этике РФС пожизненно отстранил двоих футболистов Второй лиги

Комитет по этике РФС пожизненно отстранил двоих футболистов Второй лиги за договорной матч.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Комитет по этике Российского футбольного союза (КДК РФС) за совершение ставок на матчи пожизненно отстранил от любой связанной с футболом деятельности экс-игрока «Ессентуков» Зийадхана Маммадова и бывшего футболиста «СКА-Хабаровска» Дениса Деркунского, сообщает официальный сайт РФС.

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на заседании 26 апреля пожизненно отстранил от футбольной деятельности за манипулирование результатом матча Маммадова и Деркунского, а также замешанных в деле игроков «Ессентуков» Джоси Дзаурова, Зийадхана Маммадова и начальника клуба Гванзава Магомедова.

Договорным был признан матч Второй лиги между «Салютом» и «СКА-Хабаровском-2», который прошел в октябре и завершился со счетом 3:1 в пользу «Салюта». Результат матча был аннулирован, а хабаровскому клубу присуждено поражение со счетом 0:3.

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