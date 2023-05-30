Российский футболист рассказал о зарплатах в чемпионате Крыма
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Бывший футболист ЦСКА Алан Короев рассказал, что уровень зарплат в чемпионате Крыма выше, чем в российской Второй лиге.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Бывший футболист ЦСКА Алан Короев рассказал, что уровень зарплат в чемпионате Крыма выше, чем в российской Второй лиге.
В Крыму Короев играл за «Севастополь» и «Океан».
«Может кого-то удивлю, но чемпионат Крыма прогрессирует. Потому что многие с материка едут туда. Да и платят больше, чем во Второй лиге. Сколько? В “Коломне” получал МРОТ — 13 тысяч рублей, а в “Севастополе” — 55−60 тысяч», — рассказал Короев «Чемпионату».
Решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступают в чемпионате региона, организация сохраняет запрет на участие клубов региона в турнирах Российского футбольного союза (РФС).