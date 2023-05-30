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30 мая, источник: Спорт РИА Новости

Российский футболист рассказал о зарплатах в чемпионате Крыма

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Бывший футболист ЦСКА Алан Короев рассказал, что уровень зарплат в чемпионате Крыма выше, чем в российской Второй лиге.

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Источник: Соцсети

В Крыму Короев играл за «Севастополь» и «Океан».

«Может кого-то удивлю, но чемпионат Крыма прогрессирует. Потому что многие с материка едут туда. Да и платят больше, чем во Второй лиге. Сколько? В “Коломне” получал МРОТ — 13 тысяч рублей, а в “Севастополе” — 55−60 тысяч», — рассказал Короев «Чемпионату».

Решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступают в чемпионате региона, организация сохраняет запрет на участие клубов региона в турнирах Российского футбольного союза (РФС).

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