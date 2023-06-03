Почему главному футбольному клубу Крыма не быть в чемпионате России

Об этом РИА Новости Крым сообщили в медиадепартаменте ФНЛ. 1 июня стало известно, что ФК «Севастополь» прошел аттестацию ФНЛ и будет выступать в первенстве Второй лиги чемпионата России. Председатель Федерации футбола Севастополя, вице-президент Крымского футбольного союза Александр Красильников отметил, что «главный клуб Крыма пока буксует в этом направлении».

В комментарии РИА Новости Крым гендиректор ФК «Таврия» (Симферополь) Александр Гайдаш рассказал, что все аттестационные документы были поданы клубом вовремя, еще в марте, и почему одни прошли, а другие нет, ему неизвестно.

В ФНЛ позицией руководства главного крымского клуба удивлены. Ведь речь не идет о том, что ФК «Таврия» не прошел аттестацию ФНЛ — он ее вообще не проходил.

«Мы 21 апреля с официального адреса электронной почты Футбольной национальной лиги в адрес футбольного клуба “Таврия” направили обращение с предложением заключить договор. Его суть — прохождение и процедура аттестации на спортивный сезон 2023−2024 для возможности принять участие в первенстве России по футболу среди команд Второй лиги. Так как в установленный срок, 25 апреля, клубом не был представлен ФНЛ подписанный договор… по состоянию на 1 июня договор также не предоставлен, не произведена оплата процедуры аттестации и не направлены экспертам ФНЛ документы… ФК “Таврия” никаким образом не может участвовать в процедуре аттестации. Все максимально просто», — рассказал руководитель медиадепартамента ФНЛ Виктор Кравченко.

Он напомнил, что, помимо ФК «Таврия», обладателя кубка премьер-лиги Крымского футбольного союза, ФНЛ предложила подписать такой договор еще трем крымским клубам-призерам КФС. Вместе с ФК «Севастополь» бланки договоров получили «Рубин» (Ялта) и «Океан» (Керчь). К финишу подошли только двое.

Читайте также «Севастополь» получил лицензию для выступления в чемпионате России

«Оплату процедуры аттестации произвели только два клуба — “Рубин” и “Севастополь”. ФК “Севастополь” вчера получил аттестационное удостоверение. Футбольный клуб “Рубин” — Ялта ее еще проходит. В ближайшее время мы сообщим о ее итогах», — уточнил Кравченко.

Также в ФНЛ назвали размер счета на оплату прохождения клубом процедуры аттестации. Ранее гендиректор ФК «Таврия» Александр Гайдаш в разговоре с корреспондентом РИА Новости Крым упомянул сумму 400 — 500 тысяч. Он также отметил, что главе Крымского футбольного союза Сергею Бородкину во время визита в Москву неделю назад удалось достичь договоренностей, чтобы клубы Крыма не платили деньги.

По словам Кравченко, эта информация не соответствует действительности.