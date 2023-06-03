За два года «Уфа» докатилась от РПЛ до Второй лиги. Теперь клуб умрёт?

Источник: FCUFA.PRO

«Уфа» могла спастись. Для этого в последнем туре надо было побеждать «Кубань», которой тоже нужны были очки, чтобы остаться в первом дивизионе. Так что мотивация была взаимной. Но уфимцы не справились — пропустили в добавленное к первому тайму время, во втором сравняли, но быстро пустили снова. Итог — 1:2 и 16-е место в таблице. Ниже только «Краснодар-2» и ульяновская «Волга».

Но главный вопрос — что с клубом будет дальше?

Учитывая новости, поступающие весь сезон, ничего хорошего ждать не приходится. Интересно, что смерть «Уфе» предвещали ещё год назад, когда команда отчаянно боролась за место в РПЛ. Генеральный директор Шамиль Газизов прямо говорил — путь в ФНЛ приведёт к закрытию. Но каким-то образом этого не произошло. Во многом из-за трансферов. Летом клуб заработал чуть больше € 5 млн, устроив распродажу. При этом усилился всего на € 450 тыс. Понятно, что с таким составом особых надежд на сохранение места в Первой лиге не было. Зато появились средства, чтобы платить долги и держать нынешнюю структуру. Какое-то время получалось. Но на фоне кошмарных результатов.

ШАМИЛЬ ГАЗИЗОВ | Источник: FCUFA.PRO

Первое время командой рулил Сергей Томаров — тренер, который всегда включается, когда проблемы. При нём начали не так уж и плохо — восемь очков в шести матчах. Но потом его вновь отправили руководить академией, а на должность главного позвали Дениса Попова. С ним удалось выиграть три раза в 11 матчах.

Параллельно в прессе появлялись совсем уж унизительные новости: кредиторы просили вернуть деньги, а «Уфе» ничего не оставалось, кроме новых долгов — например, занимать у волейбольного клуба.

В октябре завирусилась новость, что «Уфа» прекратит существование после Нового года, а все сотрудники уже написали заявление об уходе. Однако тут, видимо, включилось руководство республики и накинуло каких-то денег «Уфе», чтобы хватило закончить 2022-й и мучиться в 2023-м.

Параллельно в клубе вновь поменяли тренера, но всеми процессами к тому моменту уже рулил Николай Сафрониди — ассистент без лицензии. При нём команда вылетела из Кубка, а в весенней части первенства получилось выиграть только четыре раза. Из нижней части таблицы «Уфа» так и не поднялась.

Весной резко выступил тот же Сафрониди, обвинив тех, кто выделяет деньги, в безразличии.

Люди пришли и пообещали, что клуб не закроют: будут финансы, то-сё. Но лично я ничего не вижу. Я здесь девять с половиной лет и ничего не вижу! Дело даже не в финансах, а в отношении. Если вы говорите, что нужен клуб — придите, зайдите в раздевалку к футболистам и скажите: «Мы клуб не бросим». Будьте честными. Посмотрите, на команду ходят. Я или кто-то другой завтра уедет, а вы останетесь. Но мне не ##### (всё равно) на ваш клуб! Мне не ##### (всё равно)! А кому-то ##### (всё равно)! Кто-то говорит: «При мне клуб не закроется». А он уже закрывается! Николай Сафрониди старший тренер «Уфы»

В конце апреля всё, видимо, стало совсем плохо — на продажу был выставлен автобус. Газизов объяснял это тем, что клубу нужно закрывать долги. Но неизвестно, нашёлся ли покупатель.

Результаты не улучшились, даже когда надо было делать всё, чтобы спастись: в мае три поражения, одна ничья и победа. Похоже, игроки уже тогда смирились с вылетом и с тем, что им нужно будет искать новую работу.