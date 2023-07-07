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19:45 (мск), источник: ТАСС

Российский футбольный судья Шеметов умер в возрасте 31 года

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российский футбольный арбитр Даниил Шеметов умер на 32-м году жизни. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

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Источник: Reuters

Причины смерти не сообщаются.

«Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Даниила Шеметова и окажет необходимую помощь семье арбитра», — говорится в заявлении.

С сезона-2019/20 Шеметов начал работать во Второй лиге — третьем по силе дивизионе чемпионата России. В общей сложности арбитр обслужил 41 матч, также он работал на 5 играх Кубка России.

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