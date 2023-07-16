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18:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Крымский футбольный клуб впервые принял участие в российском соревновании

«Рубин Ялта» стал первым клубом из Крыма, принявшим участие в российском соревновании.

Севастополь
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Источник: Без источника

Крымский клуб проводит матч первого тура второй лиги с командой «Биолог-Новокубанск». После первого тайма счет 1:0 в пользу «Рубина», гол забил полузащитник Азамат Атаев.

Ранее «Севастополь» и «Рубин Ялта» успешно прошли процедуру аттестации ФНЛ и были допущены до участия в дивизионе Б второй лиги.

«Севастополь» в первом матче второй лиги на своем поле принимает СКА из Ростова-на-Дону.

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