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21:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Украинская ассоциация вновь потребовала исключить Россию из ФИФА и УЕФА

Украинская ассоциация футбола (УАФ) в очередной раз обратилась к УЕФА и ФИФА с требованием отреагировать на участие крымских клубов «Севастополь» и «Рубин» (Ялта) в чемпионате России.

Севастополь
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Источник: Reuters

"Мы неоднократно обращались в ФИФА и УЕФА по поводу попыток руководства российского футбола допустить крымские клубы к участию в российских внутренних чемпионатах. Обращаемся к вам снова с просьбой рассмотреть и принять меры по устранению нарушения всех существующих правил и норм.

Несмотря на многочисленные обращения УАФ в ФИФА и УЕФА на этот счёт, 16.07.2023 «Севастополь» и «Рубин» провели первые матчи во втором российском дивизионе. УАФ расценивает такие действия как грубое нарушение уставов ФИФА и УЕФА, а также решения УЕФА об особом статусе крымского футбола. УАФ снова обращается в ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть возможность исключения РФС из членства в ФИФА и УЕФА", — говорится в письме УАФ в адрес ФИФА, опубликованном пресс-службой украинской ассоциации.

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