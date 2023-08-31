Олег Кононов официально покинул «Леон Сатурн» без объяснения причин

«Олег Кононов оставил пост главного тренера раменского клуба, написав заявление об уходе по собственному желанию без объяснения причин. Вместе с ним штаб чёрно-синих покидают тренер Дмитрий Горяинов и тренер по физподготовке Виталий Яцко», — сообщила пресс-служба «Леон Сатурна».

Команда под руководством Кононова одержала пять побед в шести матчах Второй лиги. «Леон Сатурн» занимает первое место в группе 3, в которой находятся 18 команд. Клуб обыграл «Коломну» (3:0), пензенский «Зенит» (4:1), «СКА-Хабаровск-2» (4:0), «Калугу» (1:0) и «Космос» (1:0), а также уступил с минимальным отставанием «Химкам» — 0:1.